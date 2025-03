Lite con un coltello tra studenti ad Avola: un ferito

Nel Siracusano

Il rammarico del sindaco Rossana Cannata per quanto accaduto nell’istituto superiore Majorana

Lite tra due studenti questa mattina all’istituto superiore Majorana di Avola nel siracusano. Secondo una prima ricostruzione uno dei due è rimasto ferito alla gamba con un’arma da taglio ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola. E’ stato medicato ed ha fatto rientro a casa. Le forze dell’ordine indagano per capire la dinamica di quanto accaduto e identificare l’altro studente. I due si sarebbero affrontati in un locale della scuola.