CATANIA
Lite in via Gambino finisce a colpi di coltello e spranga: ferito un 20enne, portato in ospedale
Il ragazzo potrebbe essere dimesso in giornata. Sul posto gli agenti della polizia di Stato e della municipale
Una lite tra due giovani si è trasformata in una violenta aggressione con un coltello. Uno dei due giovani coinvolti, un 20enne di origini straniere, è stato raggiunto da diversi fendenti ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Ha ferite da taglio alla testa e al volto, ma potrebbe essere dimesso in giornata dopo l’applicazione dei punti di sutura.
Il fatto è avvenuto in via Carlo Felice Gambino, tra piazza Stesicoro e piazza Turi Ferro. Sul posto è stata rinvenuta anche una spranga di ferro. L’altro uomo, che sarebbe l’aggressore, pare che si sia dato alla fuga portando con sé l’arma bianca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e quelli della polizia municipale. Il luogo dell’accoltellamento è stato interdetto con il nastro bianco e rosso.
Mentre tornano alla memoria le immagini dell'accoltellamento nel parcheggio del supermercato di corso Sicilia, quando a perdere la vita, il 30 agosto, era stato il 40enne Alessandro Indurre, sulla violenza nel capoluogo etneo interviene il consigliere comunale del Partito democratico Damien Bonaccorsi: «Dopo l'omicidio di fine agosto, oggi un'altra lite violenta ha riacceso la paura. Non sappiamo ancora tutti i dettagli, ma poco importa: quel che conta è che un altro episodio gravissimo si è verificato, ancora violenza nel cuore della città, tra la gente, in pieno giorno. Il problema è chiaro: non è stato fatto nulla per impedire che accadesse di nuovo. La domanda è tanto seria quanto semplice: cosa si deve fare?».