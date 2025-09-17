Lite in via Gambino finisce a colpi di coltello e spranga: ferito un 20enne, portato in ospedale

CATANIA

Il ragazzo potrebbe essere dimesso in giornata. Sul posto gli agenti della polizia di Stato e della municipale

Una lite tra due giovani si è trasformata in una violenta aggressione con un coltello. Uno dei due giovani coinvolti, un 20enne di origini straniere, è stato raggiunto da diversi fendenti ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Ha ferite da taglio alla testa e al volto, ma potrebbe essere dimesso in giornata dopo l’applicazione dei punti di sutura.

Il fatto è avvenuto in via Carlo Felice Gambino, tra piazza Stesicoro e piazza Turi Ferro. Sul posto è stata rinvenuta anche una spranga di ferro. L’altro uomo, che sarebbe l’aggressore, pare che si sia dato alla fuga portando con sé l’arma bianca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e quelli della polizia municipale. Il luogo dell’accoltellamento è stato interdetto con il nastro bianco e rosso.