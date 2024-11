Litiga col socio in affari e gli spara (senza colpirlo): imprenditore arrestato a Sommatino

Il tentato omicidio

Prima la lite in un appartamento del paese del Nisseno, i colpi di pistola e la fuga. Preso dai carabinieri

Un imprenditore è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Caltanissetta per tentato omicidio. L’uomo 52 anni, nei giorni scorsi in un’abitazione di Sommatino, al culmine di una lite con il suo socio in affari e davanti anche ad altre persone, ha infatti estratto una pistola facendo fuoco. I colpi non sono per fortuna andati a segno e lui si è dato alla fuga. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta e i carabinieri di Sommatino hanno recuperato la pistola e fermato il 52enne che è stato condotto in caserma e sottoposto, nel corso della notte, a fermo di indiziato di delitto per “tentato omicidio”. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Caltanissetta. Il fermo è stato convalidato dal gip del Tribunale nisseno e l’imprenditore è stato posto ai domiciliari.

