Litiga con il suo ex e dà una coltellata alla figlia di 14 anni: denunciata una donna violenta

Il caso

Si tratta di una 34enne catanese. La ragazza è finita in ospedale con una profonda ferita al braccio

Avrebbe sfogato la sua rabbia per un litigio con l’ex compagno contro la figlia di 14 anni che la stava aspettando in casa. La Polizia ha denunciato la protagonista. Si tratta di una donna catanese di 34 anni, in passato più volte segnalata per aggressioni nei confronti di parenti e vicini di casa.

La donna sarebbe rientrata in casa furiosa dopo una lite con l’ex compagno e per sfogare la sua collera se la sarebbe presa con la figlia 14enne. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, al suo ritorno a casa, dopo aver sbattuto la porta di ingresso, la donna si sarebbe scagliata contro la figlia, si sarebbe diretta in cucina dove avrebbe preso un lungo coltello e l’avrebbe colpita al braccio, provocandole una ferita di 8 centimetri. Per la ragazza è stato necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso, dove è stata medicata con dieci punti di sutura. La ferita ha subito insospettito i sanitari che hanno allertato la Polizia. In pochi minuti, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania sono giunti nella struttura sanitaria dove hanno incontrato la 14enne che ha riferito ai poliziotti di essere stata colpita dalla madre dopo aver litigato con l’ex compagno.

Negli stessi momenti, la ragazza avrebbe contattato il padre, separato dalla donna ormai da anni, giunto immediatamente in ospedale per stare vicino alla figlia. Dal racconto della giovane e del padre sono emersi ulteriori elementi legati ad una serie di frequenti comportamenti aggressivi tenuti dalla donna. Infatti, secondo quanto riferito ai poliziotti, l’aggressione fisica sarebbe soltanto l’apice di un’escalation di violenze perpetrate da tempo e, fino a quel momento, confinate ad aggressioni verbali.