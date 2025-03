Litiga con la moglie e tenta di incendiare la casa: arrestato

Nell'Agrigentino

E' accaduto a Lampedusa: l'uomo, un39enne, è stato bloccato dai carabinieri

Litiga con la moglie e tenta di incendiare – rovesciando per terra della brace e cospargendola con della benzina per attizzare il fuoco – l’abitazione. È stato il caos a Lampedusa dove i carabinieri della tenenza sono riusciti a bloccare e arrestare un trentanovenne. I reati contestati sono maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Il trentanovenne, anziché calmarsi alla vista dei carabinieri, ha cercato di scagliarsi contro di loro. Ma è stato subito bloccato. I militari dell’Arma hanno accertato che la moglie era vittima di reiterate condotte violente.

