Lo scafo del Bayesian «sporco ma senza particolari danni»

Porticello

«Lo scafo del Bayesian si presenta sporco ma non sembra avere particolari danni. Non possiamo ancora sapere se ci siano particolari falle ed è per questo che la procura sta seguendo da vicino le operazioni di recupero a bordo di una nostra motovedetta. Una cosa è certa: il lato sinistro, che è quello che è sempre stato scoperto e visionato si presenta senza nessuna anomalia. La sovrastruttura invece è in parte danneggiata dal naufragio». Così Michele Maltese, direttore marittimo della Sicilia occidentale, a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera che, a largo di Porticello (Palermo), sta coordinando le operazioni di recupero del Bayesian, lo yatch affondato il 19 agosto scorso e nel cui naufragio sono morte sette persone.

Maltese: «Vicenda drammatica»

«Questa del Bayesian è un’operazione drammatica, ha determinato fatti tragici come la morte di tante persone e il decesso di un sub che stava operando per il recupero. Quindi tutto si svolge in un clima di particolare serietà, attenzione e responsabilità. Il compito della guardia costiera, oltre a quello di ricostruire sotto la direzione della Procura gli eventi, è quello di evitare che si possano aggiungere ulteriori drammi come l’inquinamento ambientale», ha proseguito Maltese.