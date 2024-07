Lo Stromboli dà spettacolo, tra lava e nubi di vapore

Cronaca

I turisti col fiato sospeso ma gli isolani rassicurano, tutto normale

Dopo lo spettacolo delle ultime ore, con esplosioni e alte nubi di vapore che hanno tenuto i turisti con il fiato sospeso e gli occhi rivolti verso la sommità del vulcano, a Stromboli si torna lentamente verso la normalità. Il flusso lavico è diminuito e gli isolani sono intenti a ripulire dalla coltre di cenere caduta sui tetti delle case e sulle strade. Una situazione quasi di routine per gli abitanti dell’isola, abituati da sempre a convivere con lo Stromboli e la sua attività vulcanica che sovente sfocia in momenti più intensi. Come alla quasi normalità è tornato l’Etna che nelle stesse ore ha lanciato tanta cenere che si è dovuto chiudere l’aeroporto di Catania. Ma è alle Elolie che si è avuto l’impatto maggiore.

I turisti strabiliati dal vulcano

Ilaria, una turista emiliana che aveva visitato per la prima volta il minuscolo borgo di Ginostra proprio nei giorni della forte eruzione del 3 luglio 2019, è tornata nel villaggio dopo cinque anni ed al suo arrivo lo Stromboli si è fatto sentire nuovamente. “Una strana coincidenza che però non mi spaventa – assicura la signora -, altrimenti non sarei tornata. E’ un vulcano attivo e la gente qui ci vive da secoli”. Le fa eco proprio un abitante dell’isola: ” Non mi sento affatto in pericolo – afferma Marco Merlino – lo Stromboli sta facendo il suo ‘mestiere’. Per me è più pericoloso vivere in città. Piuttosto la cosa che ci preme è la piena efficienza degli approdi in caso di eventuali emergenze”.

Gli operatori turistici