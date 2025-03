Lotta alla mafia, il messaggio di Margherita Asta: «Si deve decidere da che parte stare. Non si vive nell’odio»

L'intervista

40 anni dopo la strage di Pizzolungo: il colloquio con la figlia di Barbara Rizzo e sorella di Giuseppe e Salvatore che morirono il 2 aprile 1985

Il prossimo 2 aprile sono 40 anni dalla strage di Pizzolungo in cui morirono Barbara Rizzo e dei suoi due figli gemelli, Giuseppe e Salvatore di 6 anni. Un attentato, a opera di Cosa nostra, nel quale doveva morire il sostituto procuratore Carlo Palermo ma ha fatto registrate tre vittime innocenti di mafia. A testimoniare l’impegno del ricordo in questa terra in cui mafia e colletti bianchi dilagano è arrivata Margherita Asta, quella ragazzina con gli occhi scuri a cui venne stravolta la vita. Oggi ha un figlio di 10 anni, a lui ha raccontato la storia della nonna e degli zii che quella mattina si trovavano lì, in quella maledetta curva dove ora una stele ne ricorda il sacrificio. E a quei ragazzini che oggi invaderanno le strade di Trapani per il “Giorno della memoria” organizzato da Libera la donna non userà mezze parole: «Qui non bisogna farsi rubare i sogni, bisogna decidere da che parte stare e questo lo si può fare solo studiando, informandosi. Sembra una cosa banale, ma non lo è perché solo coloro che hanno la consapevolezza del male possono evitare l’errore».

Quarant’anni sono trascorsi da quando ha perso la mamma e i fratellini più piccoli, un tempo considerevole eppure Margherita Asta nonostante tutto riesce a lanciare un messaggio: «Nella vita le prove da affrontare non mancheranno mai ma bisogna vivono sempre nella speranza che qualcosa di buono ci sia. Non si può vivere nella rabbia, nell’odio e nel rancore perché provocano ulteriore dolore a chi ha vissuto un torto».

Ieri la sua famiglia si è stretta accanto a lei che vive ormai in Emilia e qui a Trapani ritorna frequentemente. Una veglia è stata realizzata per ricordare le vittime innocenti della mafia ed oggi i nomi di Barbara Rizzo e dei fratellini Giuseppe e Salvatore Asta rimbomberanno in questa terra in cui la parola mafia in quegli anni non si doveva assolutamente pronunciare perché qui, a dire dei residenti, questo fenomeno non esisteva.

Sono giorni intensi per lei nella consapevolezza che nulla va dimenticato compreso quel passaggio nella sentenza di condanna per Antonio Madonia esecutore dell’attentato: «La forza della mafia sta nelle strutturali collusioni con settori importanti dello Stato». Per la strage sono ritenuti i mandanti Totò Riina, Vincenzo Virga e Vincenzo Galatolo, quest’ultimo condannato all’ergastolo di recente dopo un’indagine condotta a Caltanissetta da Gabriele Paci che oggi guida la procura di Trapani. Oggi Margherita Asta lo riabbraccerà perché con il suo lavoro ha dato un nome e un volto a un altro mandante. «Le parole della sentenza mi rimbombano – dice – e mi auguro che a Caltanissetta continuino a lavorare per mettere insieme tutti i tasselli di questa strage». Nel frattempo arriva il popolo di Libera in una terra bella e martoriata, arrivano anche i ragazzini che hanno avuto problemi con la giustizia. Si cerca di imprimere loro un modello da seguire, una svolta che alla loro età è facile da fare. Ma questo lo si può fare solo quando dietro c’è una famiglia che possa dare loro un giusto indirizzo.