Lotta all’abuso di alcol, droga e ai parcheggiatori abusivi nei controlli di “Movida sicura”

Territorio

Nella zona del porticciolo di Ognina controllo anche in una panineria ambulante, dove è stato rilevato un illecito amministrativo per sosta prolungata del mezzo

Anche in quest’ultimo fine settimana di settembre, appena trascorso, sono stati i controlli interforze previsti con ordinanza del Questore di Catania, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici delle Forze di polizia.

È stata pianificata una capillare attività di vigilanza sul territorio, come condiviso durante il tavolo tecnico tenutosi in Questura con tutte le forze di polizia, con l’obiettivo di assicurare maggiore attenzione alle zone particolarmente frequentate in questo periodo.

Nel dettaglio, gli agenti della Questura, con il supporto operativo del personale della Polizia Scientifica, unità di rinforzo del Reparto Mobile e il coordinamento di un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno assicurato un pattugliamento fisso e dinamico, oltre che nella zona del centro storico (piazza Vincenzo Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Filomena, via Gemmellaro), anche nelle aree che, generalmente, vedono un considerevole afflusso di persone, con particolare attenzione a quella di piazza Nettuno e dintorni, che in questo periodo risulta affollata anche con la presenza di famiglie e bambini. In tutto il lungomare, gli agenti della Polizia di Stato con i militari della Guardia di Finanza hanno assicurato un costante pattugliamento nel corso della intera notte.

In queste zone, gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno vigilato sulle condotte delle diverse persone presenti, come pure per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i più giovani.

Particolare attenzione è stata rivolta nella citata area di piazza Nettuno in ordine al rispetto delle norme del Codice della strada, con la contestazione di diverse sanzioni in particolare per mancato uso del casco alla guida di motocicli con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e per infrazioni legate al divieto di sosta.

Nella zona di piazza Nettuno sono stati effettuati controlli amministrativi agli esercenti della zona a cura del personale della Polizia Locale-Annona, come pure in zona porticciolo di Ognina, a seguito di un controllo in una panineria ambulante, è stato rilevato un illecito amministrativo per sosta prolungata del mezzo. Diverse le persone sottoposte a controllo, i motocicli e i veicoli fermati e controllati.

Complessivamente, sono state identificate 198 persone, di cui 23 con precedenti, e sono stati sottoposti a controllo 81 veicoli, tra auto e motocicli.

Quest’intensa azione di controllo ha permesso di sanzionare diversi automobilisti e motociclisti indisciplinati, multati prevalentemente per giuda senza casco, senza assicurazione e senza la prevista revisione periodica e, nei casi previsti dalla legge, sono stati disposti i relativi fermi amministrativi dei veicoli. Buona parte delle contestazioni sono state effettuate per prevenire e contrastare fenomeni di “sosta selvaggia”.