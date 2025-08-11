L’Sos del Garante per i detenuti: «46 suicidi in carcere da inizio anno» quattro in Sicilia

i numeri

Secondo il report 294 si sono tolti la vita in quattro anni. Un quadro preoccupante

Sono 46 i detenuti che si sono suicidati in carcere dall’inizio dell’anno. Il dato emerge dall’ultimo report del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà che definisce la «situazione preoccupante: 294 suicidi totali in quattro anni rappresentano una media annuale di 73,5 casi. La variazione tra il minimo del 2021 (59 casi) e il picco del 2022 (84 casi) indica un incremento del 42% nel giro di un anno, seguito presumibilmente da una stabilizzazione o lieve riduzione negli anni successivi». Secondo i dati registrati dal Dap e aggiornati al 31 luglio scorso, riportati nel report, i morti in carcere dall’inizio dell’anno sono stati 146: 46 suicidi (31,5%), 30 decessi per cause da accertare (20,5%), 69 per cause naturali (47,3%) e uno per cause accidentali (0.7%).

Un’esecuzione di pena «umana»