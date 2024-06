L’ultima zampata di Minosse: caldo intenso fino a domenica, Catania da bollino giallo

il meteo

Le previsioni per le prossime ore

Persiste il caldo africano con picchi di 41°C al centrosud, mentre al nord sono previsti forti temporali con fulmini e grandine. E’ quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. L’anticiclone africano Minosse porterà, infatti, altre 48 ore di caldo rovente dalla Toscana in giù, mentre al nord sono in arrivo due cicloni.«Il primo ciclone – afferma – causerà già dalle prossime ore fenomeni violenti su Alpi e Prealpi centro-occidentali decretando la fine del caldo al Nord sotto colpi di vento, grandine e intensi acquazzoni. L’instabilità si spingerà poi verso la Pianura Padana e le Alpi orientali».Sul resto dell’Italia le temperature saranno stazionarie, bollenti: Benevento, Foggia e Taranto 41°C, Caserta e Terni 40°C, Frosinone, Matera e Siracusa 39°C, 38°C ancora a Forlì e Isernia.Situazione analoga anche sabato quando si registreranno 40°C a Lecce, Taranto e Siracusa; 39°C ad Agrigento e Matera; 38°C a Bari, Catania, Ragusa e 37°C tra Andria, Barletta, Crotone e Foggia. Al nord, invece, proseguiranno i temporali e pomeriggio-sera arriverà un secondo ciclone verso il nord ed il centro Italia.Domenica 23 giugno avremo maltempo diffuso sul settentrione in spostamento verso Toscana, Umbria e Marche. «Si temono grandine grossa e vento forte in Val Padana», sottolinea Sanò, secondo il quale «fino a mercoledì i temporali saranno frequenti, anche se a prevalente sviluppo diurno, con cielo poco nuvoloso al mattino e piogge nel pomeriggio». Con la nuova settimana le temperature più alte si attesteranno sui 32-34°C al sud, 29-30°C al centro e sui 23-25°C al nord.

Nel dettaglio:

Venerdì 21. Al nord: locali temporali intensi in transito da ovest verso est. Al centro: ulteriore picco del caldo, anche fino a 40°C. Al sud: soleggiato e caldissimo con massime sui 40-41°C.

Sabato 22. Al nord: soleggiato, temporali specie tra Alpi e Prealpi. Al centro: caldo in attenuazione. Al sud: soleggiato e ancora molto caldo con massime localmente oltre i 40°C.

Domenica 23. Al nord: temporali forti. Al centro: instabile a tratti con temporali. Al sud: soleggiato e ancora caldo con massime fino a 36 gradi in Puglia.

La morsa del caldo rovente continuerà anche domani, ma su meno città e si appresta a calare di intensità. Sabato sarà bollino rosso (livello di allerta 3 il più alto, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche) a Bari e Campobasso; sarà invece bollino giallo ad Ancona, Catania, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.