L’ultimo covo di Matteo Messina Denaro a Mazara Del Vallo, sei indagati nell’inchiesta

l'inchiesta

Il condominio, nel centro della città in provincia di Trapani, era frequentato dal boss fin dall'ottobre 2022

Sei in tutto gli indagati nell’ambito dell’ultima tranche dell’inchiesta sulla latitanza di Matteo Messina Denaro avviata dopo la scoperta del condominio, nel centro di Mazara del Vallo, frequentato fino all’ottobre del 2022 dal capomafia e dalla sua amante, Lorena Lanceri. Nel corso di complicati accertamenti fatti dopo la cattura del boss, confrontando gli spostamenti dell’auto da lui e analizzando i suoi tabulati telefonici, polizia e carabinieri sono arrivati al complesso immobiliare. Due delle chiavi sequestrate a Messina Denaro e alla Lanceri aprivano il cancello del condominio, altre due, trovate alla sorella Rosalia Messina Denaro e al geometra Andrea Bonafede, l’uomo che ha prestato l’identità all’ex latitante, aprivano invece due box.

L’arma con matricola corrispondente a quella di un carabiniere