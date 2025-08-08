Ma quanto costerà attraversare in auto il Ponte sullo Stretto? La stima della società: «Dai 4 ai 7 euro»

il progetto

«Le tariffe saranno tra più basse a livello a internazionale»

«Le tariffe di attraversamento per il Ponte sullo Stretto di Messina previste sono le più basse a livello internazionale». E’ quanto afferma la società Stretto di Messina spa in merito ad alcune indiscrezioni secondo cui «il pedaggio previsto per le autovetture sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta, con il valore più favorevole andata e ritorno in giornata. Si tratta di valori sensibilmente inferiori agli attuali costi di attraversamento dello Stretto di Messina, pur garantendo nel periodo di esercizio dell’opera l’integrale copertura dei costi operativi e di quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria».