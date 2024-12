Macchia di Giarre, un operaio nascondeva oltre un kg di marijuana in una casa in ristrutturazione

Il caso

I carabinieri hanno recuperato 1,2 kg di marijuana, suddivisa in 12 buste sottovuoto, nascoste nell’interstizio di una cucina in muratura

Un muratore 28enne di Santa Venerina, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nello specifico, le indagini hanno permesso di individuare un immobile in fase di ristrutturazione, lungo la via Risorgimento a Macchia di Giarre. Qui, i carabinieri hanno recuperato oltre 1,2 kg di marijuana, suddivisa in 12 buste sottovuoto, nascoste nell’interstizio di una cucina in muratura, unitamente a due bilancini elettronici e una macchina termosigillatrice. Il proprietario dell’immobile un 30enne di Macchia, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, sentito dai carabinieri si è dichiarato estraneo a quel ritrovamento, asserendo che le chiavi di casa le aveva consegnate al muratore da lui incaricato ad effettuare i lavori di ristrutturazione.