Madre e bimba trovate morte a Villa Pamphili, il killer in Italia con una barca charter da Malta alla Sicilia

il giallo di roma

Non è ancora chiaro se a bordo ci fossero anche le due vittime: l'uomo è arrivato a marzo

Rexal Ford, il 46enne americano accusato di aver ucciso la bimba trovata a Villa Pamphili a Roma e di aver occultato il cadavere della madre della piccola, è entrato in Italia con una barca charter partita da Malta. Secondo quanto hanno ricostruito investigatori e inquirenti, Ford – che in realtà si chiama Charles Francis Kaufmann – è approdato con il charter in Sicilia alla fine di marzo di quest’anno. Al momento, sempre secondo quanto si apprende, non è ancora chiaro se sulla barca ci fossero anche la donna e la bimba.

Il ritrovamento dei corpi