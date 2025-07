Madre e figlio trovati morti a Caronia, respinta l’istanza per riaprire inchiesta sulla fine di Viviana e Gioele

Giudiziaria

Il marito della donna, Daniele Mondello, non ha mai accettato la versione secondo la quale la moglie avrebbe ucciso il figlioletto per poi togliersi la vita

La Procura di Patti ha respinto l’istanza di riapertura delle indagini presentata dai legali di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele morti tragicamente nel 2020. La vicenda risale all’agosto 2020, quando madre e figlio scomparvero nelle campagne di contrada Sorba, a Caronia, per poi essere ritrovati privi di vita a distanza di giorni. Mondello non ha mai accettato la ricostruzione ufficiale secondo cui Viviana si sarebbe tolta la vita dopo la morte del figlio, forse ucciso da lei, o a seguito di un incidente.