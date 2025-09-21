Maestro di tennis e padel muore in un incidente stradale come il fratello 10 anni prima

Incredulità

Molta commozione sta suscitando ad Agrigento la fine di Marco Chiaramonti: si è schiantato con lo scooter contro un albero

Un destino beffardo ha voluto che finisse la sua vita proprio come il fratello, morto dieci anni fa sempre in un incidente stradale. E ieri sera lo stesso destino ha atteso Marco Chiaramonti lungo viale Emporium, nella frazione agrigentina di San Leone, dove l’uomo, in sella al suo scooter è finito contro un albero schiantandosi e trovando la morte.

La vittima, istruttore di tennis e di padel, era molto noto ad Agrigento. Sul posto i rilievi dei carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento. Tra i tanti messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno moltiplicando sui social c’è anche quello del Circolo del Tennis di Agrigento.

“Il Circolo del Tennis di Agrigento perde la sua anima: Marco Chiaramonti , maestro, amico fraterno e disponibile, motore di tutte le attività sociali del club. Più generazioni si sono avvicinate al tennis e al padel grazie alle sua passione, esperienza e singolare affabilità.

Non perdiamo soltanto un grande maestro ma il cuore pulsante e insostituibile di questo circolo. La Presidente, il Direttivo, i soci, gli allievi, si uniscono al dolore dell’amata moglie Paola, della piccola Sofia e della madre Virginia”.