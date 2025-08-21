Mafia, colletti bianchi e rifiuti: i processi che scuotono Catania

Giustizia

L'autunno "caldo": ecco cosa accadrà nei prossimi mesi nelle aule di piazza Verga

Inutile girarci intorno. Le rivelazioni del pentito Rosario Bucolo, proveniente dalle file della squadra mafiosa del Castello Ursino, potrebbero avere un peso davvero importante in almeno due processi. E cioè quelli scaturiti dai blitz Ombra e Mercurio. Il primo riguarda prettamente la mafia, il secondo invece tocca la pericolosa commistione fra politica e criminalità organizzata.

Il 16 settembre è il giorno in cui si aprirà l’udienza preliminare dell’inchiesta che lo scorso aprile ha fatto scattare l’arresto del deputato regionale (ora sospeso e sostituito) Giuseppe Castiglione che è accusato di voto di scambio politico-mafioso. I verbali di Bucolo, che è diventato collaboratore di giustizia da una manciata di mesi, potrebbero portare nuovi riscontri al quadro probatorio raccolto dal Ros nel corso delle indagini che hanno riguardato le ultime competizioni Regionali e anche le amministrative di Ramacca e Misterbianco. In agenda, in questo “caldo” autunno giudiziario, c’è anche il processo per concorso esterno e corruzione elettorale che vede imputato – fra gli altri – Angelo Lombardo, fratello dell’ex governatore siciliano Raffaele (assolto definitivamente per le stesse accuse). Al secondo piano del palazzo di giustizia si terranno le udienze del processo d’appello figlio del ricorso della procura che ha impugnato la sentenza di assoluzione dell’imprenditore Mario Ciancio.

Apriamo il capitolo corruzione. Si profila l’ultimo atto (forse finale) dell’inchiesta “Università Bandita”. La sentenza della Corte Costituzionale ha sciolto la sospensione del dibattimento che adesso riprenderà. E il Tribunale, salvo altre sorprese, dovrebbe decidere sui fatti riguardanti la presunta concorsopoli nell’ateneo catanese. A proposito di Corte Costituzionale: si attende ancora la fissazione dell’udienza per il caso delle intercettazioni nella segreteria di Luca Sammartino che era condivisa con la compagna e parlamentare Valeria Sudano, che gode dell’immunità. La decisione della Consulta avrà degli effetti immediati nel dibattimento dell’operazione Pandora, che vede il deputato regionale leghista accusato per due episodi di corruzione.

Pagina rifiuti. Non è ancora entrato nel vivo il processo che coinvolge i vertici di Oikos e Rap e il capo della protezione civile Salvo Cocina. Il gup deve sciogliere la riserva sull’eccezione della competenza territoriale sollevata dalla difesa. Non è stata invece ancora fissata l’apertura del processo d’appello dell’inchiesta “Mazzetta Sicula” che riguarda la gestione della discarica in cui conferiscono oltre 200 comuni siciliani. Insomma l’impianto amministrato – fino al commissariamento giudiziario – dalla famiglia Leonardi. Dopo le pesanti condanne, le difese hanno fatto ricorso e attendono la data che aprirà il secondo grado del procedimento.