Mafia, confiscati beni per 700.000 euro al boss del mandamento della Noce Francesco Di Filippo

PALERMO

La polizia di Stato ha eseguito un decreto di confisca di primo grado di beni, per un valore di 700mila euro, emesso dalla sezione Misure di prevenzione, su richiesta del procuratore di Palermo, nei confronti di Francesco Di Filippo, 47 anni, ritenuto esponente di spicco del mandamento mafioso della Noce.Sono stati confiscati una comunità alloggio per anziani, un’impresa funebre, una rivendita di caffè, un veicolo commerciale, una porzione di villa familiare a Carini, un’imbarcazione con motore fuoribordo e 19 rapporti finanziari. I beni erano stati sequestrati nel 2024.