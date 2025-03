Mafia, contrordine: il boss latitante Giovanni Motisi non è morto

il caso

Le indagini della Procura di Palermo non hanno confermato l'indiscrezione secondo cui il killer al soldo di Totò Riina sarebbe deceduto in Colombia

Non hanno dato esiti gli accertamenti delegati dalla Procura di Palermo dopo la pubblicazione, da parte di un settimanale, della notizia della morte in una clinica privata di Calì, in Colombia, dell’ultimo boss ricercato di Cosa nostra, Giovanni Motisi, latitante dal 1998.

La polizia, su disposizione dei magistrati della Dda, che coordinano le indagini sulla cattura del capomafia, ha sentito nelle scorse settimane il fotoreporter autore dell’articolo che ha riferito di aver ricevuto l’indiscrezione della morte del padrino da un conoscente, indicando anche la clinica in cui il boss, ammalato a suo dire di tumore al pancreas, sarebbe stato ricoverato. Le indagini dello Sco e della polizia locale, però, non hanno riscontrato le dichiarazioni.

Resta dunque ancora ricercato il sicario di Totò Riina che deve scontare una condanna all’ergastolo per l’omicidio del vice capo della Mobile di Palermo Ninni Cassarà, trucidato a colpi di kalashnikov il 6 agosto del 1985 insieme all’agente Roberto Antiochia mentre rientrava a casa.