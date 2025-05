Mafia, Curcio: “Contro gli interessi economici puntare di più sulla qualità delle indagini”

Giustizia

Così il procuratore di Catania Francesco Curcio, a margine della tavola rotonda su “Gli interessi economici della criminalità organizzata: strategie di contrasto”

“Per il contrasto patrimoniale alle mafie si può fare molto e già lo si fa, negli anni ho visto grandi progressi. Le criminalità sono delle macchine per fare soldi e quindi bisogna toglierli i soldi per fargli il dispetto più importante”. Lo ha detto il procuratore di Catania Francesco Curcio, a margine della tavola rotonda su “Gli interessi economici della criminalità organizzata: strategie di contrasto”. L’evento, promosso dall’associazione nazionale antimafia Alfredo Agosta e dall’Università di tiene nell’aula magna della facoltà di Giurisprudenza. “Bisogna puntare più sulla qualità delle indagini che sulla loro estensione – ha aggiunto Curcio – per colpire il loro cuore economico”.

