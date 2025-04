Mafia dei Nebrodi, sequestro e confisca di beni per due presunti appartenenti al clan dei Batanesi e a quello dei Bontempo Scavo

GDF

È stata riconosciuta la disponibilità di beni in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito due decreti, rispettivamente di confisca e di sequestro, emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Messina, su richiesta della Dda della Procura della Repubblica relativi al patrimonio societario e mobiliare riconducibile a due diversi soggetti imputati di appartenere al “clan dei Batanesi ” e al “clan dei Bontempo Scavo”, due note “famiglie” della mafia tortoriciana.

Come emerso dalle molteplici iniziative investigative coordinate dalla Procura peloritana e delegate alla Guardia di Finanza di Messina, gli odierni provvedimenti scaturiscono dalla ricostruzione del profilo di pericolosità qualificata delle persone proposte già titolari di imprese agricole e condannati anche in secondo grado, a seguito delle indagini effettuate durante l’operazione denominatata “Nebrodi”, per vari delitti commessi nell’ambito delle frodi comunitarie.

Sulla scorta degli approfondimenti economico-patrimoniali condotti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo, in sinergia con gli specialisti del G.I.C.O. di Messina, è stata riconosciuta la disponibilità di beni in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati.

Inoltre, la puntuale ricostruzione della situazione reddituale e del tenore di vita degli interessati, ha consentito di ipotizzare che gli stessi abbiano vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose.

La recente esecuzione delle due misure di prevenzione patrimoniali riflette il quadro probatorio emerso nel corso del processo alla “mafia dei Nebrodi” che, all’esito delle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale di Messina, aveva giudiziariamente accertato, l’esistenza e l’operatività della famiglia mafiosa dei “tortoriciani”, coinvolta nella commissione di attività illecite nel territorio nebroideo, soprattutto nel remunerativo settore delle truffe in agricoltura, per l’ottenimento indebito di fondi comunitari in danno della Politica Agricola dell’Unione europea.