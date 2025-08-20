Mafia, ridotta la pena per il boss dei Mazzei

Decurtato di ben nove anni il fine pena del boss Orazio Coppola. L’anno scorso la procura generale ha firmato un provvedimento di esecuzione in cui non ha riconosciuto la “continuazione” fra alcune sentenze e quindi ha portato a 30 anni la pena da scontare del detenuto, determinando la scarcerazione nel 2047 (considerando che la reclusione partiva dal 2017). Ora però la Corte d’Appello ha accolto l’istanza del legale e ha invece calcolato una pena di 21 anni e 6 mesi.

Ma prima di entrare nel cuore dei motivi della decisione, vediamo il profilo criminale del detenuto. Che è stato arrestato (l’ultima volta) nel blitz “Hostage” della squadra mobile diversi anni fa. Ma Coppola è uno dei boss storici della cellula del clan Mazzei di Lineri. Un militante della vecchia ora, delfino di Michele Cuffari, altro pezzo da novanta dello scacchiere dei “carcagnusi”. Fu catturato anche nel blitz Traforo, all’inizio degli anni 2000, quando la polizia rase al suolo non solo il fortino dei Mazzei nel cuore di San Cristoforo (via Belfiore, che potrebbe fra poco chiamarsi via Livatino) ma anche la squadra che aveva il quartier generale ai confini con Misterbianco. A un certo punto Coppola rischiò anche di essere ammazzato per un ordine che veniva dall’interno. Il piano fallì, come anche la sua vendetta.

Torniamo allo “sconto” di nove anni di reclusione, che determinerà una scarcerazione anticipata. «L’imputato ha chiesto il riconoscimento della continuazione fra le tre sentenze – scrive la Corte d’Appello – e l’istanza va accolta sulla base del principio secondo cui sussiste in materia di continuazione una proprietà transitiva di connessione». Nel caso di Coppola i reati per cui ha subito tre condanne «costituiscono estrinsecamente il medesimo disegno criminoso. Ritiene la Corte che l’ultima sentenza non possa e non debba essere scissa. Essa opera una ricostruzione quasi globale del disegno criminoso e, mancando in essa solo la seconda condanna, che si riferisce a un breve periodo di associazione di tipo mafioso, non si ritiene – concludono i giudici dell’esecuzione – vi sia alcuna necessità di rideterminare globalmente, e diversamente, la pena fra tutti i tre processi». Coppola quindi è condannato alla pena complessiva di 21 anni e 6 mesi.Il difensore, l’avvocato Francesco Marchese, contattato da La Sicilia non rilascia alcun commento, se non un semplice: «Soddisfatto dell’accoglimento dell’istanza».