Mafia, un boss catanese al giudice: «Mi sono pentito per salvare i miei nipoti»

la storia

La lettera arrivata al presidente del Tribunale per i minori di Catania Roberto Di Bella

“Signor giudice Di Bella, grazie per i provvedimenti che ha preso nei confronti dei miei nipotini dopo l’arresto della nostra famiglia. Mi sono reso conto che i bambini non possono fare la vita che ho fatto io, entrando e uscendo dal carcere. Loro hanno diritto a un destino migliore. Per questo ho scelto di iniziare a collaborare con la giustizia”. E’ il contenuto di una lettera di un influente boss catanese specializzato nel narcotraffico che nei mesi scorsi è tornato in carcere, assieme ad alcuni suoi familiari arrivata al presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, da anni impegnato per dare un futuro migliore ai figli di mafia: quando lavorava in Calabria ha inventato il progetto “Liberi di scegliere”. Lo scrive Repubblica di Palermo.