Maghrebino senza fissa dimora lancia oggetti contro auto e ferisce agenti: arrestato a Catania

Un 25enne maghrebino senza fissa dimora ed irregolare in Italia è stato arrestato a Catania dalla Polizia dopo che con un amico, riuscito a far perdere le sue tracce, aveva lanciato oggetti contro auto in transito e parcheggiate in piazza Turi Ferro. Ha opposto resistenza e ferito alcuni agenti. E’ accusato di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Lo straniero all’arrivo degli agenti è andato in escandescenze, continuate nell’auto di servizio, negli uffici della Polizia scientifica – dove ha anche preso a calci alcuni agenti, che sono stati affidati alle cure del pronto soccorso. Il giovane è andato in escandescenze anche durante il trasporto negli uffici delle volanti tentando di danneggiare la vettura e costringendo i poliziotti ad usare lo spray urticante.