Malore a Cavagrande, muore un turista francese di 21 anni

la tragedia

Una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Palazzolo è intervenuta nel primo pomeriggio per prestare soccorso a una persona in località Cavagrande, nel Siracusano, in supporto al personale del 118 sul posto con un’ambulanza e un elicottero per il recupero di un giovane turista francese di 21 anni, colto da malore mentre era in compagnia dei suoi familiari. Il ragazzo è stato raggiunto dai vigili del fuoco, soccorso alpino e sanitari del 118, ma purtroppo è deceduto prima di raggiungere l’elisoccorso.

