Malore alla guida, la cinquantenne non ce l’ha fatta: autorizzata la donazione degli organi

Il grande gesto

L'incidente di martedì al viale Andrea Doria.

Non ce l’ha fatta la cinquantenne che martedì mattina ha avuto un malore mentre era alla guida della sua automobile. La donna stava percorrendo il viale Andrea Doria in direzione Misterbianco quando ha perso conoscenza e la macchina fuori controllo è andata a sbattere. La conducente è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico “Rodolico” di via Santa Sofia in codice rosso dove è stata intubata e ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le condizioni erano gravissime, due giorni fa è stata dichiarata la morte cerebrale. La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi. E la macchina si è attivata: infatti dopo il nulla osta della procura (che ha dissequestrato la salma considerando che la deceduta era vittima di un incidente stradale) è stato effettuato l’espianto degli organi. Che sono stati trasferiti all’Ismett di Palermo per il trapianto. Un dono quello della cinquantenne che ha permesso di salvare altre vite.

