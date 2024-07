Malore per un uomo a bordo di Costa Smeralda: i soccorsi partono da Trapani

Aeronautica

La nave si trovava a 240 kilometri dalle coste Siciliane, in pieno Mar Tirreno Meridionale

Durante la scorsa notte un elicottero HH139B dell’82° Centro S.A.R. (Search and Rescue) di Trapani è decollato per soccorrere un uomo colto da malore a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, a 240 kilometri dalle coste Siciliane, in pieno Mar Tirreno Meridionale. La richiesta di missione MEDEVAC (Medical Evacuation) è stata attivata dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) su richiesta del MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) della Capitaneria di Porto di Palermo.

L’elicottero è decollato all’una di notte e dopo 40 minuti di navigazione, ha raggiunto la nave e iniziato le operazioni di soccorso. L’equipaggio ha calato l’aerosoccorritore e la barella sul ponte della nave, soccorrendo il paziente in collaborazione col medico di bordo. Una volta messo in sicurezza sulla barella, il paziente e l’aerosoccorritore sono stati recuperati dall’operatore di bordo all’interno dell’elicottero. Con un verricello successivo, l’aerosoccorritore ha recuperato dalla nave il medico e la figlia del paziente, completando tutte le operazioni in sicurezza in un totale di circa 40 minuti.