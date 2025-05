Maltempo ad Agrigento, spaventoso crollo nel cantiere della sede universitaria in via Atenea: danni ingenti, nessun ferito (video)

IL CEDIMENTO

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento per la messa in sicurezza della zona

Spaventoso crollo nel tardo pomeriggio di oggi nel cantiere della futura sede universitaria di Agrigento in via Atenea. E’ venuta giù una parte della parete dell’ex ospedale e una grossa porzione della stradina di Vicolo Ospedale. La causa del crollo sarebbe la pioggia caduta copiosa per l’intera giornata, che ha visto anche venti molto forti. L’acqua si sarebbe infiltrata provocando il cedimento.

I danni sono ingenti in quanto ha ceduto una porzione di muro della parte già ristrutturata dell’edificio. Il crollo ha provocato un boato avvertito dalle persone in zona che hanno dato l’allarme. Fortunatamente non c’erano operai al lavoro in quel momento e non si registrano feriti.

