Maltempo con l’allerta rossa in Sicilia, qualche disagio ma danni tutto sommato contenuti

il primo report

Segnalati allagamenti nel Catanese e alberi caduti nel Palermitano

Il maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia ha provocato tutto sommato danni limitati. In provincia di Catania i vigili del fuoco hanno effettuato una quindicina di interventi legati alle condizioni meteorologiche e la metà riguardano danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e prosciugamenti. I territori principalmente interessati sono – informano i vigili del fuoco – i comuni di Catania, Palagonia e Riposto. A Misterbianco una persona all’interno di un’autovettura è stata soccorso dopo che era rimasta bloiccata a causa della strada allagata.