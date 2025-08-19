Maltempo, due auto finiscono in un torrente: un disperso in provincia di Enna

le ricerche

Sul posto stanno operando diverse squadre dei pompieri e anche un elicottero arrivato da Catania

Due auto sono finite a causa del maltempo nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna. I Vigili del Fuoco sono riuscite a individuare le vetture e due persone sono state recuperate, mentre sono in corso le ricerche, anche con un elicottero del nucleo di Catania, di uno degli occupanti che dalle testimonianze risulterebbe disperso.

Secondo le prime informazioni le auto si trovavano su una stradina perpendicolare alla strada provinciale 39 e parallela al torrente Crisa in contrada Noce. Il corso d’acqua è quasi sempre asciutto o ridotto a un corso di meno di un metro di larghezza: in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono coltivazioni. «C’è stata una bomba d’acqua – dice il sindaco di Leonforte Piero Livolsi – e le tre persone sono state travolte dall’acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell’auto. L’altra persona è dispersa. L’elicottero dei vigili del fuoco è dovuto andare via perché non è autorizzato al volo notturno. Le ricerche continuano via terra e coi sommozzatori. Sono momenti difficili e concitati, è stato un violento acquazzone improvviso, probabilmente li ha sorpresi».