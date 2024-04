Maltempo in Cina: 3 persone in appartamenti risucchiate da vento

meteo

Tre persone sono morte in Cina, risucchiate da forti venti mentre si trovavano nei loro appartamenti nella provincia di Jiangxi, nel sud del Paese e scaraventate dalle finestre: lo riporta la Cnn. In totale, sette persone sono morte in questa provincia da quando i venti, paragonabili a quelli di un tifone, sono iniziati domenica scorsa, ha riferito l’emittente statale Cctv, aggiungendo che nell’ultima settimana sono state danneggiate più di 5.400 case e 1.600 persone sono state evacuate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA