Maltempo nel Catanese, a Misterbianco chiamati i sommozzatori per salvare automobilisti

Vigili del Fuoco

A Belpasso un'altra squadra è intervenuta per soccorrere il conducente di una vettura rimasta sotto un cavalcavia allagato nei pressi della SS 121

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, sono impegnati sin da stamattina in diversi interventi a causa del maltempo che ha interessato la provincia di Catania. Numerose le chiamate sono state girate dal Numero Unico di Emergenza (112) alla sala operativa provinciale, principalmente per auto in panne con automobilisti in difficoltà, dissesti statici e allagamenti.

A Misterbianco in via Pezza Mandra sono intervenuti i VVF sommozzatori del Nucleo di Catania per mettere in salvo diversi automobilisti rimasti intrappolati nelle auto. A Belpasso un’altra squadra è intervenuta per soccorrere il conducente di una vettura rimasta sotto un cavalcavia allagato nei pressi della SS 121.

Molte chiamate anche dal Calatino e dall’hinterland etneo. Diversi sono gli alberi caduti o danneggiati.

A Randazzo la squadra del locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco è intervenuta per dei pini che si sono spezzati e hanno coinvolto alcune vetture parcheggiate.