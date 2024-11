Maltempo, nel Catanese i vigili del fuoco hanno già eseguito 72 interventi oggi

Il bilancio della giornata

E altri 70 sono ancora da espletare, informa il Comando provinciale

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania invia un report situazione sugli interventi per maltempo effettuati oggi dalle 8 del mattino fino alle 18,30. Sono stati in totale 72 gli interventi conclusi in tutto il territorio della provincia.

Ci sono poi 18 interventi in corso:, per la precisione: 9 per danni d’acqua in via Livorno ad Aci Castello, via Marco Carbonaro Riposto, viale delle Province a Giarre, via Ugo Foscolo a Riposto, via Simone Grasso a Riposto, via Carmelo D’Urso a Riposto, via Ugo Foscolo a Giarre, avia Luigi Settembrini a Giarre e via Caltabiano aRiposto. 2 sono per dissesto statico di elementi costruttivi in via Cantone a Catania e via Rosina Anselmi a Giarre. 2 per Soccorso a persone in Largo Campania a Catania e via Mario Amato a Mascali. 1 ascensori bloccato a viale dei Platani a Paternò, 2 incendio in via San Biagio a Fiumefreddo di Sicilia e in via Trieste ad Acireale, 1 servizio di assistenza in Strada Benalì a Siracusa (squadra impegnata fuori provincia), 1 recupero di autovetture e veicoli in via Luigi Settembrini a Giarre