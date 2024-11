Maltempo nel Catanese, il prefetto Librizzi: «In una situazione di grave pericolo né feriti, né dispersi»

Il punto della situazione

I fenomeni atmosferici sono in diminuzione «ma valuteremo la situazione domani alle 9,30»

«La cosa più importante è stata che in una situazione di grave pericolo non ci siano stati né feriti, né dispersi. Stamattina eravamo più preoccupati». Così’ il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi incontrando i giornalisti insieme con i rappresentanti della Protezione civile regionale, il funzionario Sebastiano Granata, il comandante regionale dei Vigili del fuoco Agatino Corallo e il comandante provinciale Felice Iracà. Il prefetto ha parlato di «situazione critica» a Torre Archirafi e di una «presenza massiccia» nelle zone colpite da parte di Vigli del fuoco e Protezione civile.