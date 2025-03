Maltempo nel Messinese: frane, smottamenti e 14 famiglie evacuate

Emergenze

Continui interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare la situazione

Pioggia nel Messinese da ieri, con oltre 40 interventi svolti per smottamenti, allagamenti e alberi caduti, da più di 16 ore dai vigili del fuoco. Una frana ha interessato il quartiere di Catarratti, evacuate per precauzione dalle proprie abitazioni 14 famiglie.

Il sindaco Federico Basile sta seguendo tutte le operazioni, in corso numerosi interventi su tutto il territorio: mezzi in azione a Cumia, non solo per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità, ma anche per la messa in sicurezza di un costone roccioso a rischio crollo. Si procede inoltre con la pulizia da frane lungo la strada comunale San Michele-Portella, mentre nella zona di Catarratti si registrano alcune famiglie evacuate.Sono già stati predisposti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e la sistemazione delle criticità emerse a seguito degli eventi, anche per la zona di Zafferia. Operative anche Messina-Servizi Bene Comune, impegnata nella rimozione degli alberi caduti e nel ripristino delle condizioni di sicurezza, e Amam, a supporto degli interventi di manutenzione stradale in coordinamento con la Protezione Civile. I presidi territoriali continuano a monitorare i punti critici con un gruppo dedicato agli interventi in somma urgenza per garantire risposte tempestive alle emergenze. Le previsioni indicano un temporaneo miglioramento, ma resta alta l’attenzione in vista di un possibile nuovo peggioramento nelle prossime ore. Resta attiva l’allerta meteo gialla in attesa del prossimo bollettino che verrà emanato nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale.

