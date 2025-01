Maltempo, sulle allerte meteo è scontro tra sindaci e Protezione Civile

Cronaca

E' polemica sull'opportunità di chiudere o no le scuole

Puntuale – con il maltempo – si ripresenta l’interrogativo sull’opportunità di chiudere o no le scuole alla luce dell’allerta meteo diramata di volta in volta dal Dipartimento della Protezione Civile. E con la nuova ondata di piogge e raffiche di vento, è scontro tra i sindaci della provincia di Siracusa e la Protezione Civile regionale in merito alla gestione delle allerte meteo. La polemica è scoppiata martedì (14 gennaio) quando, a fronte dell’allerta gialla spalmata su tutta la Sicilia, nel Siracusano la situazione meteorologica è progressivamente peggiorata con piogge copiose e forti raffiche di vento che hanno creato allagamenti in quasi tutti i comuni.

I danni a Siracusa

A Siracusa si sono verificati molti danni: il Santuario della Madonna delle Lacrime è stato chiuso e solo nella giornata di oggi ha riaperto ai fedeli. Inoltre, un istituto comprensivo è stato fatto evacuare dopo il crollo di alcuni pezzi dell’impianto fotovoltaico e alcuni pali dell’illuminazione pubblica sono crollati durante il passaggio delle auto senza, però, causare feriti. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, “pressato” dai social e da numerose famiglie che si interrogavano perché non fossero state chiuse le scuole, in quelle ore convulse aveva detto che la situazione non era certo da allerta gialla, chiamando in causa la Protezione civile. «Non sono certo i sindaci che decidono le allerte», ha riferito Italia che ha aggiunto: «Immaginare di chiudere preventivamente le scuole ad ogni allerta gialla ci impedirebbe di comprendere i rischi connessi al maltempo, creando una situazione di totale arbitrio tale da rendere il sistema stesso delle allerte totalmente inutile». Una posizione condivisa da altri sindaci del Siracusano e in parte dal deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro, secondo cui quella del 14 gennaio «non era una giornata da allerta gialla».