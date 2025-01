Maltempo, una frana blocca la statale 185 nel Messinese

Viabilità

Il traffico veicolare viene provvisoriamente deviato

A causa di una frana, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 185 «Di Sella Mandrazzi», in corrispondenza del comune di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina. Il traffico veicolare viene provvisoriamente deviato, dal km 31,800 al km 45,300, lungo la viabilità adiacente con deviazioni in loco. Lo rende noto l’Anas il cui personale è costantemente impegnato nella gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA