Maltratta la convivente e la ossessiona: arrestato nel Catanese

Carabinieri

La vittima il 7 marzo scorso aveva già raccontato ai carabinieri delle angherie subite dal convivente ma si è convinta a denunciarlo solamente dopo che nella notte tra il 10 e l’11 marzo al culmine di un litigio

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Mascali (Catania) per maltrattamenti nei confronti della convivente 26enne, che da circa sei mesi avrebbe vessato e fatto oggetto di aggressioni verbali e fisiche fino a controllarne ossessivamente la vita. L’uomo è stato rinchiuso in carcere. A chiedere e ad ottenere dal Gip la custodia cautelare in carcere dell’uomo è stata la Procura. La vittima il 7 marzo scorso aveva già raccontato ai carabinieri delle angherie subite dal convivente ma si è convinta a denunciarlo solamente dopo che nella notte tra il 10 e l’11 marzo al culmine di un litigio è stata costretta in lacrime a scappare in strada e a contattare poi la madre per prendersi cura delle figliolette in tenera età che aveva lasciato nella casa coniugale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA