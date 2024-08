Maltrattava la convivente da oltre 10 anni: arrestato ad Avola

Carabinieri

I carabinieri di Avola (Siracusa) hanno arrestato un 40enne per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma l’uomo, da oltre 10 anni, avrebbe «ripetutamente maltrattato la convivente 30enne con ingiurie, umiliazioni e percosse anche in presenza dei figli minori, oltre alle violenze psicologiche e di prevaricazione, impedendo alla donna di uscire di casa e obbligandola ad interrompere le relazioni sociali».

Sempre secondo i carabinieri in una delle ultime aggressioni, la vittima sarebbe stata afferrata per i capelli e trascinata sulle scale. Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, sarebbero emersi diversi episodi di maltrattamento e lo stato di sopraffazione al quale la 30enne era sottoposta. Il 40enne è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

