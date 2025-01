Maltrattava la madre e la compagna per avere i soldi per la droga, 35enne arrestato a Catania

POLIZIA

Le due donne hanno raccontati ai poliziotti che le violenze sarebbero andate avanti per anni

A Catania la polizia di Stato ha arrestato un polacco di 35 anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e della madre. Poco prima del pranzo di Natale, disturbato dal miagolio del gatto di casa, avrebbe inveito contro la propria madre e poi avrebbe minacciato ed offeso la compagna.

La donna, un dominicana, l’avrebbe per questo preso a schiaffi e lui l’avrebbe afferrata per i polsi strattonandola e le avrebbe stretto le mani intorno al collo. In quell’occasione, chiamati dalla compagna, erano giunti i poliziotti, ai quali il 35enne aveva ammesso di fare da tempo uso di sostanze stupefacenti.