Manager sanità sotto esame ogni anno e sostituiti se non riusciranno ad eliminare le liste d’attesa: il monito di Schifani

regione

Nel pomeriggio le nomine

«I manager della sanità, che saranno nominati dal governo regionale, per la prima volta, saranno ogni anno soggetti a controllo e dovranno rispondere del lavoro svolto. Mi riferisco in particolar modo all’abbattimento delle lunghe liste d’attesa che ritardano le cure dei cittadini. Se non raggiungeranno questo obiettivo saranno sostituiti. L’incarico pubblico non può essere vissuto come una rendita. È giusto che tutti coloro che hanno pubblici incarichi, politici e funzionari, siano soggetti a verifica».

Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, a Palazzo d’Orleans, presentando l’offerta dell’olio alla tomba di San Francesco ad Assisi che il prossimo 3 ottobre verrà effettuata dalla Sicilia a nome di tutte le regioni d’Italia.