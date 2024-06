Mancanza di autorizzazioni e occupazione abusiva di suolo pubblico: chiusi 30 negozi

Catania

Diciotto sono state le sospensioni temporanee di attività. In alcuni casi la Polizia locale ha confiscato arredi e attrezzature

Circa 400 sanzioni amministrative e 30 provvedimenti interdittivi nei confronti dei titolari di esercizi per la somministrazioni di alimenti e bevande e di esercizi di vicinato per la vendita di prodotti non alimentari sono stati emessi dalla direzione Attività produttive del Comune di Catania ed eseguiti da agenti della Polizia locale commerciale. E’ il bilancio dei controlli dell’ultimo trimestre eseguiti su indirizzi del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore Alessandro Porto.Nello specifico, sono stati eseguiti 12 provvedimenti di cessazione definitiva di attività, per mancanza di autorizzazione amministrativa e sanitaria, e 18 sospensioni temporanee di attività per occupazione abusiva di suolo pubblico e ampliamento di suolo pubblico in difformità ai titoli concessori rilasciati dall’Amministrazione Comunale.