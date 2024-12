Mangiavano al ristorante senza pagare e pretendevano pure somme di denaro, ma il titolare si ribella e li fa arrestare

CARABINIERI

Sott'accusa quattro palermitani appartenenti alla stessa famiglia accusati, a vario titolo, di estorsione aggravata e atti persecutori

Avrebbero vessato ed estorto denaro a un commerciante in un ristorante che si trova nei pressi della stazione centrale di Palermo. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare ai domiciliari, disposta dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di quattro palermitani appartenenti alla stessa famiglia accusati, a vario titolo, di estorsione aggravata e atti persecutori.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata a maggio dal ristoratore che non tollerava più le prevaricazioni subite. I militari erano intervenuti dopo un’aggressione fisica subita dal commerciante. La vittima ha trovato il coraggio di denunciare mesi di continue richieste estorsive da parte di quattro palermitani che avrebbero preteso beni di consumo, minacciando gravi ritorsioni in caso di coinvolgimento delle forze di polizia.