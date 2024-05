Maria morta dopo un piatto di spaghetti: la nipote Paola Pepe sarà l’8 luglio davanti alla Corte d’Assise di Catania

RINVIO A GIUDIZIO

Il giallo siculo-veneto si alimenta di un altro capitolo giudiziario. La nipote è accusata di omicidio e circonvenzione di incapace col movente dell'eredità

Evidenza della prova. Paola Pepe, la 58enne catanese accusata dell’omicidio della prozia Maria Basso, si dovrà presentare il prossimo 8 luglio davanti alla Corte d’Assise di Catania. La pm Michela Maresca e il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato per la donna.

La pensionata di Asiago, trasferita in fretta e furia da una clinica del Veneto a una struttura di Aci Castello, morì alla fine del 2022 dopo un pranzo a base di spaghetti triturati e un dolce. L’anziana soffriva di una patologia che non le permetteva di mangiare cibi solidi: quel pasto consumato con la parente avrebbe causato – secondo i periti della procura – una polmonite ab ingestis rivelatisi poi fatale. Paola Pepe è anche imputata per circonvenzione d’incapace: Basso cambiò il testamento pochi giorni prima del decesso, nominando la parente erede universale. La firma avvenne nella casa di riposo catanese dove era ospite l’ottantenne vicentina. E l’eredità sarebbe proprio il movente che secondo i giudici avrebbe spinto la nipote a ordire il piano per uccidere la zia.

Ai domiciliari

Paola Pepe, da mesi agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico si è sempre dichiarata innocente. L’avvocato Carmelo Peluso ha sempre evidenziato che i rapporti tra Pepe e la prozia (che poi è cugina della mamma dell’imputata) erano di lunga data. E che considerava «Paola la figlia mancata». Sulle cause della morte, il penalista ha sempre avuto dubbi sulla ricostruzione offerta dalla procura.