Marijuana nascosta in una tubatura e oltre 10 chili di prodotti non tracciati: blitz a Nesima e a S. G. Galermo

Catania

La Polizia di Stato ha coordinato un’attività di controllo ad ampio raggio nei quartieri di Nesima e San Giovanni Galermo finalizzata a prevenire e a contrastare casi di illegalità diffusa, dallo spaccio di droga al fenomeno dell’abusivismo commerciale, passando per le infrazioni al Codice della strada.

L’intervento rientra nel contesto delle azioni pianificate dalla Questura di Catania e già svolte in tutti i quartieri della città.

Il controllo straordinario del territorio è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima e ha visto impegnati diversi equipaggi del Commissariato e dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Palermo e Catania, i poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, della Polizia Scientifica, unitamente agli agenti dei settori “Annona” e “Viabilità” della Polizia Locale e al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

I poliziotti hanno pattugliato, palmo a palmo, diverse aree del quartiere tra piazza Eroi d’Ungheria e piazza Risorgimento, come pure la zona di San Giovanni Galermo e Trappeto nord.

In questo caso, sono state eseguite mirate attività di ricerca di sostanze stupefacenti che hanno permesso di rinvenire all’interno di un condominio circa 50 grammi di marijuana, occultata in due diversi punti dell’immobile: in un locale deposito, all’ultimo piano, è stato trovato un sacco dove sono stati trovati residui di marijuana; nel vano scala, invece, in un foro nel muro, creato per il passaggio di una tubatura, i poliziotti, guidati dal cane “Ares”, hanno trovato, nascosta in un calzino, una busta contenente decine di dosi di marijuana, pronte per lo spaccio. Quanto rinvenuto è stato prontamente recuperato e posto sotto sequestro.

I controlli su strada hanno permesso di accertare 42 violazioni del Codice della Strada, soprattutto per la mancanza di copertura assicurativa, contestata a 10 automobilisti, per omessa revisione periodica, accertata in 8 casi, e per guida di motocicli senza casco, infrazione contestata a 6 persone. A 5 persone è stata contestata la guida senza aver mai conseguito la patente.

Le violazioni riscontrate hanno comportato l’elevazione di 24 sanzioni accessorie e di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 35.000 euro. In particolare, sono stati sequestrati undici veicoli, sottoposti a fermo amministrativo dieci mezzi, tra auto e motoveicoli, e sono state ritirate tre patenti di guida.

Complessivamente, sono state identificate 392 persone, di cui 109 già note alle forze di polizia e controllati 224 veicoli.

Rilevanti anche gli esiti di alcuni controlli eseguiti insieme agli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale e al personale specializzato del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale che hanno portato alla contestazione di otto illeciti amministrativi nei confronti dei titolari di tre esercizi commerciali. Le verifiche hanno portato alla contestazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 6.500 euro.

Nel corso di uno di questi controlli, gli operatori hanno trovato e sequestrato un braciere e preparazioni alimentari, soprattutto a base di carne, per un totale di 10,50 chili.