Marinaio di un peschereccio si spaccia per comandante: denunciato dalla Guardia di Finanza

Controlli

Trainava una grossa gabbia contenente esemplari vivi di tonno rosso

I finanzieri hanno bloccato la navigazione di un peschereccio italiano che, partito dalla Spagna e diretto a Malta, era condotto da un “falso” comandante. Una motovedetta delle fiamme gialle di Trapani ha individuato un motopesca che trainava una grossa gabbia contenente esemplari vivi di tonno rosso. Da un controllo è emersa la non somiglianza tra la foto sulla patente per il comando e la fisionomia con il marinaio che diceva di essere il comandante. I finanzieri hanno, quindi, effettuato un’ispezione a bordo e riscontrato l’assenza di un componente dell’equipaggio addetto al controllo dei motori. Il «comandante» è stato denunciato per usurpazione del comando del mezzo navale, per falsa dichiarazione su identità e qualità personali proprie oltre che per l’esercizio abusivo della professione. Il vero comandante, assente sul posto di lavoro, è stato deferito per abbandono abusivo di comando ed induzione all’esercizio abusivo di una professione. Tutti i componenti dell’equipaggio dovranno rispondere di falsità ideologica commessa in atto pubblico, per aver dichiarato circostanze false circa la persona che arbitrariamente aveva assunto il comando del peschereccio.

