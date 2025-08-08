Marittimo si sente male a bordo di una nave mercantile: soccorso da elicottero Sar

In mare

Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani ha svolto ieri una missione per soccorrere un paziente di 46 anni in pericolo di vita. L’uomo, a bordo di una nave mercantile a circa 100 km al largo delle coste trapanesi, era stato colpito da un grave malore e necessitava di cure urgenti.

L’allarme, si legge in una nota, è scattato intorno alle 17:30, quando il 12° Maritime Rescue Sub Centre (MRSC) di Palermo, responsabile per il coordinamento dei soccorsi in mare nell’area di competenza, ha richiesto l’intervento immediato di un mezzo aereo. L’equipaggio dell’82° Centro SAR di Trapani è decollato alle 18:15 circa, raggiungendo rapidamente la zona. Giunti sul posto, l’equipaggio SAR ha stabilizzato il paziente e lo ha recuperato tramite verricello. L’operazione di recupero si è conclusa alle 18:35. Successivamente, l’elicottero si è diretto verso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove il paziente è stato sbarcato alle 19:00 e affidato alle cure dei medici.

