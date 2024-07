Marsala, riempie un serbatoio dalla fontanella comunale. Mezzo sequestrato

emergenza idrica

L'uomo è stato colto in flagranza dai vigili urbani. Nella città un’ordinanza vieta l’utilizzo dell’acqua proveniente dai pozzi comunali

Stava riempiendo un serbatoio da 200 litri da una fontanella dell’acquedotto comunale e gli è stato sequestrato il mezzo su cui lo trasportava. L’uomo è stato colto in flagranza dai vigili urbani di Marsala, dove il sindaco Massimo Grillo, in questo periodo di emergenza idrica, ha recentemente emanato un’ordinanza con cui vieta l’utilizzo dell’acqua proveniente dai pozzi comunali per scopi che non siano quelli alimentari, domestici e igienico sanitari.

Il sindaco: «Non c’è consapevolezza dell’emergenza idrica»