Mascali, accoltella il vicino di casa per futili motivi: 41enne in gravi condizioni, fermato l’assalitore

TENTATO OMICIDIO

Portato in caserma l'autore dell'aggressione: i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e il movente

Un 41enne di Mascali si trova ricoverato in gravissime condizione all’ospedale di Giarre dopo essere stato accoltellato dal vicino di casa a Mascali. L’aggressione è avvenuta nella centrale via Roma intorno alle 13 di oggi. A. R. 41 anno, è stato sorpreso all’improvviso dal suo assalito, G. B, 40 anni, che armato di coltello ha colpito ripetutamente la vittima provocandogli lesione gravissime ed è fuggito via.

Allertati da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 e i carabinieri. Così mentre la vittima, un manovale del posto, veniva portato d’urgenza in ospedale, i militari dell’Arma risalivano all’aggressore, trovato poco dopo barricato in casa. Ma l’uomo si è consegnato in pochi minuti ed è stato portato in caserma ancora sporco di sangue per i fendenti inferti al vicino di casa.

La vittima, seriamente ferita alla trachea, è stata nel frattempo sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I medici hanno dovuto tamponare anche l’importante emorragia causata dalle tante coltellate ricevute, ed essendo stato colpito anche alla carotide. Le sue condizioni sono molto gravi.

